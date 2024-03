Théâtre: Classes du Conservatoire Auditorium du Conservatoire Montbéliard, vendredi 14 juin 2024.

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Pour cette première saison à l’abri des murs du nouveau Conservatoire, les ateliers Théâtre continuent d’explorer les horizons de la scène.

Entre classique et contemporain, drôle et tragique, quotidien et mythologique, les élèves en Art Dramatique se jouent des frontières du temps et de l’espace pour nous transporter ailleurs. Faisons le voyage avec eux…

PROGRAMME:

Vendredi 14 juin (Autour de la mythologie)

– 18h30: « Les 12 travaux d’Hercule ou au travail mon garçon ! » de François Fontaine et « La boîte de Pandore »

de Marie-Jo Grandjouan-Minot avec le Groupe d’éveil 1

– 20h00: « La reine Alceste revient » de Jean-Dominique Bouvot avec le Groupe Initiation 2

Samedi 15 juin

– 14h00 « Le gardien de mon fre`re » de Ronan Mancec avec le Groupe Initiation 3

– 16h00: « Rome´o et Juliette » de William Shakespeare avec le Groupe de Cycles de Franc¸ois Costagliola

– 19h00: « La mauvaise note » de Michel Coulareau, « La te´le´ farceuse » de Pierre Gripari et la « La gorgone aux cheveux de serpents » de Sylvaine Hinglais avec le Groupe d’e´veil 2

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

