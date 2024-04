Théâtre « Cent mètres papillon » par le Collectif Collette Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, vendredi 14 juin 2024.

Théâtre « Cent mètres papillon » par le Collectif Collette C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes. Vendredi 14 juin, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

Début : 2024-06-14T20:30:00+02:00 – 2024-06-14T21:30:00+02:00

L’histoire de Larie, un adolescent épris de natation.

Il nage et questionne « la glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges.

Au rythme de rudes entrainements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion.

Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil de l’eau ». Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau.

Idée originale et texte : Maxime Taffanel | Adaptation et mise en scène : Nelly Pulicani | Jeu : Maxime Taffanel | photo © Romain Capelle

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?ID=MEZE »}]