Théâtre “Branches de vie” Théâtre Chez Colette Touques, samedi 14 décembre 2024.

Théâtre “Branches de vie”

Théâtre Chez Colette 4 Rue de Verdun Touques Calvados

Sur le plateau, un arbre nu. Un personnage est installé sur une des branches. Il a des choses à dire. Et il n’est pas le seul.

Madame D. à l’Ehpad de Tourlaville se pose de drôles de questions, Rachel s’échappe d’un Speed Dating, Mélody ne veut pas atteindre l’âge de raison, Jean et Madeleine se disputent encore tendrement, un CRS s’en donne à cœur joie un jour de grève, un fils efface de son répertoire le nom de sa mère, Lydie jette son collier de perles, Benjamin ne veut pas se refuser le sourire de Rose, Morgane Bisson a des hallucinations, un futur père s’angoisse à la maternité, un vieil homme observe le dimanche les jeunes sur la plage, un Lui et une Elle se querellent au supermarché, un absent encourage les rêves.

Le spectateur est invité à voyager dans des univers naïfs, cyniques, mélancoliques ou lumineux, dont la comédienne se fait l’écho. Une chanson venue d’ailleurs s’enroule parfois aux branches.

Un spectacle écrit et interprété par Heidi Varin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 19:30:00

fin : 2024-12-14 20:40:00

Théâtre Chez Colette 4 Rue de Verdun

Touques 14800 Calvados Normandie

