THÉÂTRE AVEC NOMADE THÉÂTRE POPULAIRE La Bernerie-en-Retz, vendredi 26 avril 2024.

THÉÂTRE AVEC NOMADE THÉÂTRE POPULAIRE La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Cie Nomade Théâtre Populaire (NTP) nous interprète « Oncle Vania » d’Anton Tchékov

La pièce d’Anton Tchékov, Oncle Vania, est une œuvre captivante qui explore les complexités des relations humaines et les luttes internes de ses personnages. Avec une écriture subtile et profonde, Tchékov nous plonge dans un monde où les désirs, les regrets et les frustrations se mêlent. Les dialogues réalistes et les personnages bien développés créent une atmosphère authentique et émouvante. La pièce aborde des thèmes universels tels que l’amour, la désillusion et la quête de sens, ce qui la rend pertinente et touchante pour le public contemporain. Oncle Vania est une expérience théâtrale qui ne manquera pas de susciter des réflexions profondes et de captiver les spectateurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Salle des Fêtes Olivier Hureau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

