Théatre avec la troupe des jeunes La Bernerie-en-Retz, samedi 1 juin 2024.

Théatre avec la troupe des jeunes La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Venez applaudir les trois créations collectives présentées par les jeunes de la compagnie Retz Acteurs de La Bernerie-en-Retz.

Au programme ce soir:

Enquête gastronomique

Cinéma pas si muet

Frigolin Tv Breaking news

Enquête gastronomique: N’y a-t-il rien de plus savoureux que de partager une soirée gourmande dans un grand restaurant avec des amis ? Surtout si le plat principal est le célèbre pot-au-feu de Mme Alphonsine Avocat…

Mais, lors du repas, Marceline Nougat, la célèbre confiseuse, meurt brusquement et mystérieusement…

Prenez quelques personnages atypiques, saupoudrez-les de secrets inavouables et menez rondement l’enquête avant de servir…

Cinéma pas si muet À Montreuil-sur-Scène, se tourne le film « L’espionne », racontant la vie de Louise de Brettignies pendant la guerre 14-18 et du réseau d’espionnage Alice.

Mlle Stuffoli, actrice et commère du plateau de tournage, est découverte inanimée dans sa loge, empoisonnée au cyanure.

Espionne ou mytho, qu’avait-elle découvert et pourquoi l’a-t-on assassinée ?

Frigolin Tv Breaking news Les affaires vont mal à Frigolin TV ! L’audience baisse, les finances virent au rouge cramoisi, le directeur qui a même dû vendre jet et mobilier du studio a disparu !

La rédaction reçoit de drôles de lettres qui sembleraient annoncer un kidnapping ! Et pas n’importe lequel celui de M. Frigolin lui-même !

N’écoutant que leur courage, trois vaillants reporters se lancent sur la piste de leur directeur, suivi depuis les studios par les présentateurs pour qui le droit à l’information n’est pas un vain mot !

Rencontres au fil des escapades euh, des reportages qui permettront peut-être à Frigolin TV de redresser finances et audience…

Découcrez ici tous les évènements de La Bernerie-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01

Salle des fêtes

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire theatrelacompagnie@gmail.com

L’événement Théatre avec la troupe des jeunes La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire