Théâtre Argent, Pudeurs & Décadences Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Argent, Pudeurs & Décadences Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Argent, Pudeurs & Décadences est une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la monnaie.Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et à qui sert-il ? L’ARGENT. Vaste sujet. Passionnément corrosif.

« Tout est toujours question d’argent. Derrière chaque désastre humain ou écologique, il y a un problème d’argent. C’est affligeant comme c’est banal. Cela n’en reste pas moins violent. Il s’agit d’un spectacle dont le sujet nous tient à coeur par son implication résolument contemporaine. Notre écriture se construit alors comme notre époque, en narration déstructurée, dans un rapport au public immédiat, sans filtre, parfois même sans celui du théâtre. »

Une comédie financière fantasmagorique et cynique dans laquelle les deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent…

RDV à 20h30. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Chapelle 2210 Avenue du Quartier Neuf

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

