Théâtre Après les ruines Saint-Dizier, mardi 16 avril 2024.

Théâtre Après les ruines Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

Depuis nos territoires, nous avons conscience des défis mondiaux, notamment la misère. Les témoignages de réfugiés et de travailleurs sociaux interrogent notre identité nationale et européenne. La compagnie théâtrale Pardès Rimonim aborde l’exil, l’asile et les frontières à travers le théâtre documentaire, la musique et les rencontres avec des réfugiés. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16

11 Avenue Raoul Laurent

Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

L’événement Théâtre Après les ruines Saint-Dizier a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne