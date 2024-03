Théâtre à Laon « Nuit d’ivresse » Laon, samedi 13 avril 2024.

Tout oppose Simone et Jacques qui se rencontrent par hasard en fin de soirée dans un bar désert de la Gare de l’Est. Lui est un présentateur vedette un peu ringard, et elle, une fille paumée, haute en couleurs et très naïve qui ne reconnaît pas l’animateur. Tout les oppose, et pourtant, cette nuit très arrosée va les rapprocher. Ajoutez un barman quelque peu envahissant et vous obtenez la recette d’une comédie inoubliable !

Une pièce de Josiane Balasko, mise en scène par Fabrice Décarnelle…

RV au café-théâtre de la Gargouille à Laon chaque vendredi et samedi à 20h30 !

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

17 Rue du Bourg

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

