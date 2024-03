The Silencers l’usine Istres, jeudi 16 mai 2024.

The Silencers ♫♫♫ Jeudi 16 mai, 21h00 l’usine 24 / 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T21:00:00+02:00 – 2024-05-16T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T21:00:00+02:00 – 2024-05-16T23:00:00+02:00

Silent Highway Tour 2024

Les Silencers, le groupe de Glasgow formé au début des années 80, ont déménagé à Londres avec la mission de créer une musique intemporelle et émotionnelle. Aujourd’hui, après un parcours marqué par le dévouement à la création de chansons méticuleusement élaborées, ils font leur retour avec leur dixième album, « Silent Highway ».

Douze titres, conçue pendant le confinement de 2020 et co-produite par Jimme O’Neill et Baptiste Brondy, batteur de Delgrès. Le groupe propose un mélange de Pop, Rock, Blues, Folk, Country et Soul. Jimme, le leader charismatique, chanteur et auteur-compositeur, évoque ses diverses inspirations et le plaisir de l’expérimentation musicale. Un album centré sur les fans qui rend hommage à leur héritage tout en adoptant une approche créative nouvelle. « Silent Highway » n’est pas seulement un album ; c’est un témoignage de l’esprit durable des Silencers et de leur évolution musicale.

