THE MUSICAL STORY OF ELVIS THEATRE FEMINA Bordeaux, samedi 11 janvier 2025.

Ce concert unique retrace l’héritage musical et la vie d’Elvis. Du Gospel au Rock’n’Roll endiablé en passant par le Blues : ce sont deux heures de show inoubliables.L’américain Nils Strassburg est l’un des meilleurs interprètes au monde incarnant Elvis sur scène. Il n’imite pas seulement le roi du Rock’n’roll, il le vit ! C’est ce qu’en témoignent d’ailleurs les différentes critiques de HBO/Time Warner qui ont désigné Nils Strassburg comme le « meilleur interprète d’Elvis ». Les titres comme « Suspicious Minds », « In the Ghetto », ou « Blue Suede shoes » ont un impact intemporel qui touchent et séduisent toutes les générations : de 9 à 99 ans !« The musical story of Elvis » est un hommage grandiose à cet artiste hors du commun. Sa réincarnation !Après un Olympia complet, Venez célébrer le 90ème anniversaire de la légende sur la scène et tournée dans toute la France !

Tarif : 46.50 – 85.00 euros.

Début : 2025-01-11 à 20:00

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33