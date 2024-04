THE HOUSE OF LOVE Makeda Marseille, lundi 23 septembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-23T20:00:00+02:00 – 2024-09-23T23:00:00+02:00

Fin : 2024-09-23T20:00:00+02:00 – 2024-09-23T23:00:00+02:00

THE HOUSE OF LOVE, groupe rock mythique anglais crée l’évènement en revenant dans une nouvelle formation menée par leur leader Guy Chadwick, chanteur et fondateur du groupe en 1986…

Ils ont sorti des tubes planétaires dont l’hymne flamboyant « Shine on » ! Sur cette tournée « FONTANA YEARS TOUR », ils joueront essentiellement des titres de cette époque suite à la réédition de leurs premiers albums sur FONTANA RECORDS.

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur