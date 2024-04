THE GUMPS La Forge d’Adrien Sillars, samedi 25 mai 2024.

THE GUMPS Rock Samedi 25 mai, 20h30 La Forge d’Adrien Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

Du rock anglais made in Poitou avec le groupe de Poitiers The Gumps. Tous les musiciens ont une solide culture rock qui va chercher un peu plus loin, du côté du punk, du garage et du grunge. Le groupe évolué depuis ses débuts. Il a commence en faisant des reprises et compose désormais. Le groupe s’est remanié au fil du temps. C’est devenu un quatuor construit sur l’énergie, un son travaillé et des rythmes têtus.

La Forge d’Adrien 1 rue des forges 86320 SILLARS Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « laforgedadrien@gmail.com »}]

Carine Deceire