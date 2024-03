The Fabulous Vintage Market #9 Le Havre, samedi 25 mai 2024.

The Fabulous Vintage Market #9 Le Havre Seine-Maritime

Le Fabulous Vintage Market, LE rendez-vous désormais incontournable pour les amoureux de la chine, aura lieu samedi 25 mai 2024, de 10h à 21h (entrée libre).

Forts du succès des édition précédentes, et pour fêter la dixième année d’existence de notre marché, nous embarquons à nouveau nos visiteurs au cœur du centre classé à l’UNESCO du Havre…

Le Havre est vintage !

De par son architecture, sa culture et son histoire, la ville du Havre est une place forte du vintage. L’âme de la ville rayonne désormais aux yeux des gens qui la visite et notamment des amateurs de la culture des années 50, 60 et 70.

Depuis 2014, le Fabulous Vintage Market est le rendez-vous pour toutes les amatrices et tous les amateurs de véritable vintage.

Après s’être installé au fort de Tourneville, sur l’esplanade Niemeyer et à la Halle aux Poissons, le marché posera à nouveau ses valises sur la place Perret, emplacement idéal, tant pour les exposants que pour les visiteurs.

En venant chiner des meubles, des vêtements, des objets, des accessoires et des disques, vous serez en immersion totale dans les fifties’ jusqu’au seventies’.

Un véritable retour dans le temps pour vos yeux et vos oreilles !

Le Fabulous Vintage Market Samedi 25 mai 2024 au Havre.

En partenariat avec « Au Caïd »

Ouverture publique de 10h à 21h. Entrée libre.

Inscriptions ouvertes pour les exposants jusqu’au 8 mai 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 21:00:00

Place Auguste Perret

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie fabvintagemarket@gmail.com

L’événement The Fabulous Vintage Market #9 Le Havre a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie