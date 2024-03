THE ECHO Festival: MARY LATTIMORE] Théâtre de l’Œuvre Marseille, vendredi 31 mai 2024.

THE ECHO Festival: MARY LATTIMORE] ♫♫♫ Vendredi 31 mai, 19h00 Théâtre de l’Œuvre 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

THE ECHO

La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin.

MARY LATTIMORE

Considérée comme l’une des meilleures conteuses instrumentales d’aujourd’hui, la harpiste et compositrice californienne Mary Lattimore égaye le paysage musical mondial depuis des dizaines d’années maintenant. Nommé en hommage à un un hôtel croate en cours de rénovation, son dernier album ‘Goodbye, Hotel Arkada’ (octobre 2023) célèbre et pleure la tragédie et la beauté de l’éphémère, tout ce qui est vécu et perdu dans le temps. L’artiste nous y propose une musique évocatrice et émotionnelle, ponctuée de notes de harpe finement superposées et de progressions harmonieuses qui font de cet album un authentique voyage onirique, suspendu dans le temps.

Nouvel album ‘Goodbye, Hotel Arkada’

http://marylattimoreharpist.bandcamp.com/…/goodbye…

_____________________________________________________________

