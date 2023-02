The Datsuns LA VAPEUR, 21 avril 2023, DIJON.

The Datsuns LA VAPEUR. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:30 (2023-04-19 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Le groupe de hard rock néo-zélandais The Datsuns a fait irruption sur la scène au début des années 2000 avec sa version sans fioritures d’un rock garage sordide faisant écho à un son similaire à celui de contemporains comme les White Stripes, Jet et Wolfmother. 10 ans déjà que la musique proposée par The Datsuns a traversé la planète et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Néo-Zélandais ne chôment pas. Explorant à l’envie divers horizons du rock avec leurs premiers albums, ils reviennent en 2021 avec Eye to Eye. Sans surprise, The Datsuns offrent un album équilibré et riche en énergie. A consommer sans modération ! Ouverture des portes 19h30 – Start concert 20h30 Bar & petite restauration sur place

Votre billet est ici

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Cote-d’Or

Le groupe de hard rock néo-zélandais The Datsuns a fait irruption sur la scène au début des années 2000 avec sa version sans fioritures d’un rock garage sordide faisant écho à un son similaire à celui de contemporains comme les White Stripes, Jet et Wolfmother. 10 ans déjà que la musique proposée par The Datsuns a traversé la planète et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Néo-Zélandais ne chôment pas. Explorant à l’envie divers horizons du rock avec leurs premiers albums, ils reviennent en 2021 avec Eye to Eye. Sans surprise, The Datsuns offrent un album équilibré et riche en énergie. A consommer sans modération !

Ouverture des portes 19h30 – Start concert 20h30

Bar & petite restauration sur place

.13.8 EUR13.8.

Votre billet est ici