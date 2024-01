Braderie de Printemps de Dijon Dijon, vendredi 17 mai 2024.

Braderie de Printemps de Dijon Dijon Côte-d’Or

Braderie de Printemps 2024

3 JOURS de bons plans du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2024, de 10h00 à 19h00 !

– Déballage de vos commerçants dijonnais durant les 3 jours !

– Commerces ambulants de France samedi 18 + dimanche 19 mai de 10h00 à 19h00 place Darcy et rue de la Liberté.

– Zone d’Arts Des créations artisanales et locales samedi 18 + dimanche 19 mai de 10h00 à 19h00 place François Rude.

– Artisans Bourguignons En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat BFC samedi 18 mai de 10h00 à 19h00 place Notre-Dame. .

Centre-ville de Dijon

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00



