Thé Dansant Saint-Christophe-sur-le-Nais, jeudi 19 septembre 2024.

Thé Dansant Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Avec Manu Blanchet :

Manu Blanchet est un accordéoniste berrichon populaire. Il aime beaucoup écrire sur sa région et privilégie les chansons humoristiques et les traditions.

Manu Blanchet est un accordéoniste berrichon populaire. Il aime beaucoup écrire sur sa région et privilégie les chansons humoristiques et les traditions. Il a remporté le premier prix Jean-Segurel de la chanson régionaliste en 2007, et s’est vu remettre la médaille de sociétaire définitif de la Sacem par Serge

Lama, en 2011.

Ce passionné a commencé l’animation de bals musettes à l’âge de 16 ans. Son plus grand succès reste le madison cajun .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-19 14:00:00

fin : 2024-09-19 19:00:00

Rue Daphne du Maurier

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mauclair.monique@akeonet.com

