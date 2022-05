Thé dansant Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Thé dansant
Miramont-de-Guyenne, 29 mai 2022

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA avec l'orchestre aveyronnais Véronique Pommiès ! Pensez à réserver votre place.

