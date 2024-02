The Congos et The Gladiators en concert Salle des Fêtes Sainte-Bazeille, dimanche 5 mai 2024.

The Congos et The Gladiators en concert Salle des Fêtes Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

The Congos et The Gladiators en concert.

sont un des derniers groupe jamaïcain resté dans sa formation originale depuis les années 70 et on ressent forcément cette unité, cette cohésion puissante lors de leurs concerts qui sont autant de véritables messes rastafariennes.

, fondés en 1967 par Albert Griffiths, ont écrit des titres emblématiques du Roots Rock Reggae des années 70 tels que Hello Carol Bongo Red ou Roots Natty , mais c’est en 1976 avec la sortie chez Virgin du légendaire Trenchtown Mix Up qu’ils atteignent une notoriété internationale.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Marmande ou en ligne. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05 22:00:00

Salle des Fêtes D813

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.staccato@orange.fr

L’événement The Congos et The Gladiators en concert Sainte-Bazeille a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Val de Garonne