THE CASUALTIES SECRET PLACE St Jean De Vedas, mardi 16 juillet 2024.

La TAF & BOOMERANG présentent SEE YOU IN THE PIT – THE CASUALTIES – Mardi 16 juillet 2024 – Ouverture des portes, du truck et du bar à 19h – 12 € prévente / 15 € sur place – Adhésion annuelle obligatoire 3€.THE CASUALTIESDepuis leur formation à New York dans les années 1990, The Casualties sont connus pour leur son punk brut et leur attitude rebelle. Le groupe a su capturer l’essence du punk rock avec des riffs rapides, des paroles percutantes et une énergie débordante sur scène.Les membres de The Casualties sont des véritables pionniers du mouvement punk underground, et ils ont su rester fidèles à leurs racines tout au long de leur carrière. Leurs performances sont réputées pour leur intensité, leur engagement et leur interaction avec le public.Le concert du 2 décembre à La Secret Place sera l’occasion parfaite de plonger dans l’univers sauvage et anarchique de The Casualties. Attendez-vous à des hymnes punk emblématiques, à des pogos endiablés et à une atmosphère électrique.Que vous soyez un fan de longue date ou un amateur de musique punk en quête de sensations fortes, ne manquez pas cette opportunité de vivre un moment mémorable avec The Casualties à La Secret Place le 2 décembre 2023. Préparez-vous à un concert explosif et à une soirée inoubliable. Réservez vos places dès maintenant et rejoignez-nous pour une expérience punk pure et sans compromis ! https://www.facebook.com/TheCasualtieshttps://youtu.be/pJ-MtY981-Y

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-07-16 à 19:00

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34