THE ARMED GUEST LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, samedi 1 juin 2024.

Le mystérieux collectif punk/hardcore/ Noise/ expérimental de Détroit The Armed revient avec un nouvel album Perfect Saviors sorti en Août 2023.Pour rappel, le groupe est à géométrie variable et multiplie les membres et les collaborations à chaque nouvel opus jusqu’à brouiller les pistes! Le résultat est d’une violence fascinante avec ce style punk hardcore véhément, baigné d’une approche mélodique bien caractéristique.Fidèle à ses habitudes, le collectif a invité sur cet album une pléiade d’invités tel que Iggy Pop, Julien Baker et Josh Klinghoffer (Ex Guitariste des Red Hot Chili Peppers) entre autres.Le groupe est toujours dans une démarche ambitieuse et iconoclaste, avec cette volonté de toujours aller à l’encontre des attentes et de faire cohabiter des genres incompatibles: Le Punk/Hardcore, la pop, Le Nû Métal,le Glam rock, l’électro pop…A voir absolument en live pour une expérience physique ultime!

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63