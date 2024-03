Texas aux Escales du Cargo Théâtre Antique Arles, jeudi 18 juillet 2024.

Texas aux Escales du Cargo Théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

Pour célébrer les 30 ans de [PIAS] France, les Escales du Cargo & [PIAS] sont heureux d’accueillir Texas !

Après un premier passage aux Escales du Cargo en 2019, le groupe mythique écossais revient au Théâtre Antique d’Arles le mercredi 18 juillet pour un show retraçant leurs 35 ans de carrière.

35 ans après leur tube I Don’t Want A Lover, plus de 40 millions d’albums vendus et la sortie en 2023 d’un best-of retraçant leurs années de carrière, le groupe fera donc une escale au Théâtre Antique pour leur unique date en France cet été.

L’occasion de redécouvrir en live les tubes qui ont façonné la carrière de Texas et marqué des générations ! 51.5 51.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 20:00:00

fin : 2024-07-18

Théâtre Antique Rue De la Calade

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com

L’événement Texas aux Escales du Cargo Arles a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme d’Arles