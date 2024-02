TERRE DE SPORTS Bar-le-Duc, samedi 29 juin 2024.

TERRE DE SPORTS Bar-le-Duc Meuse

Samedi

Terre de Sports rencontre des associations sportives de Meuse Grand Sud. Possibilité, pour les familles, de participer, de découvrir les différentes activités sportives et de rencontrer les associations.

Découvrez 24 activités sportives et de nombreuses animations !

Restauration possible sur place.

Cette manifestation sportive et culturelle a pour but de promouvoir le sport sur le territoire de Bar le Duc et de l’agglomération Meuse Grand Sud

Lieux Château Marbeaumont, stade Jean Bernard et port de plaisance de Bar-le-Duc.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 09:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

78 Rue Jean Bernard

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est oms.barleduc@gmail.com

L’événement TERRE DE SPORTS Bar-le-Duc a été mis à jour le 2024-02-14 par OT SUD MEUSE