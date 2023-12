Foire du Val Terrain de foot Veules-les-Roses Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses Foire du Val Terrain de foot Veules-les-Roses, 6 octobre 2024, Veules-les-Roses. Veules-les-Roses Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06

fin : 2024-10-06 Présentation de chevaux de trait, de selle, poneys, baudets, moutons, petits animaux…

RDV sur le terrain de foot de Veules. 8h : arrivée des animaux

10h : début du concours

12h : apéritif offert par TTV

12h30 : repas choucroute à consommer sur place, salle de réceptions du VVF ou à emporter

Réservation indispensable : 06 30 88 48 28

18h30 : remise des prix par les élus locaux (programme à confirmer).

Présentation de chevaux de trait, de selle, poneys, baudets, moutons, petits animaux…

RDV sur le terrain de foot de Veules. 8h : arrivée des animaux

10h : début du concours

12h : apéritif offert par TTV

12h30 : repas choucroute à consommer sur place, salle de réceptions du VVF ou à emporter

Réservation indispensable : 06 30 88 48 28

18h30 : remise des prix par les élus locaux (programme à confirmer)

Présentation de chevaux de trait, de selle, poneys, baudets, moutons, petits animaux…

RDV sur le terrain de foot de Veules. 8h : arrivée des animaux

10h : début du concours

12h : apéritif offert par TTV

12h30 : repas choucroute à consommer sur place, salle de réceptions du VVF ou à emporter

Réservation indispensable : 06 30 88 48 28

18h30 : remise des prix par les élus locaux (programme à confirmer) .

Terrain de foot

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Code postal 76980 Lieu Terrain de foot Adresse Terrain de foot Ville Veules-les-Roses Departement Seine-Maritime Lieu Ville Terrain de foot Veules-les-Roses Latitude 49.8648846 Longitude 0.783695 latitude longitude 49.8648846;0.783695

Terrain de foot Veules-les-Roses Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veules-les-roses/