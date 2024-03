TECH IT GIRL – Programme Jeune Paris Paris, vendredi 5 avril 2024.

TECH IT GIRL – Programme Jeune Présentation du programme Tech it Girl parcours pour les jeunes femmes âgées de 16 à 30 ans, résidentes en Île-de-France. En présence de SOCIAL BUILDER. Vendredi 5 avril, 11h00 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T11:00:00+02:00 – 2024-04-05T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T11:00:00+02:00 – 2024-04-05T13:00:00+02:00

Présentation du programme Tech it Girl parcours pour les jeunes femmes âgées de 16 à 30 ans, résidentes en Île-de-France. En présence de SOCIAL BUILDER.

Objectif : « Découvrir la tech avant de se lancer » Spécial Jeunes.

Augmenter les chances d’accéder aux métiers du numérique dès le début de la vie professionnelle des jeunes femmes avec un parcours adapté.

PUBLIC concerné : Jeunes femmes (en recherche d’emploi ou élaboration d’un projet professionnel)

Présentation du parcours TECH IT GIRL

Un parcours pour les femmes de moins de 30 ans construit autour de 5 principes clés :

100% femmes, gratuit, personnalisable, concret & ludique !

Etape 1 : Le Forum de sensibilisation

1 journée gratuite pour découvrir la tech et échanger avant de se lancer ! Ateliers, rencontres, conférences inspirantes…

Etape 2 : Le Programme d’orientation

6 mois pour expérimenter, construire son projet professionnel et acquérir les outils pour le concrétiser ! 1 semaine de découverte du numérique, 6 mois de mentorat* individuel et 10 ateliers collectifs sur la confiance en soi « à la carte ».

Etape 3 : La communauté Social Builder !

Réaliser son projet avec le soutien de la communauté Social Builder. Les bénéficiaires auront accès au réseau et à la communauté active de Social Builder.

