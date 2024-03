Tarek Abdallah présente « Ousoul » Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 18 avril 2024.

Tarek Abdallah présente « Ousoul » Tarek Abdallah révèlera « Ousoul » à l’occasion de sa sortie le 15/3 chez Buda Musique et Socadisc. Cet opus sera présenté le jeudi 18/4 à l’occasion du concert de lancement au Studio de l’Ermitage. Jeudi 18 avril, 20h00 Studio de l’Ermitage PLEIN : 18€ PREVENTE : 15€

Début : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T23:00:00+02:00

Dix ans après le début de leur coopération pour leur premier album, Wasla (2015), Tarek Abdallah et Adel Shams El Din ont travaillé en complète harmonie pour bâtir ce nouvel opus. Leurs compositions se succèdent sur le modèle de la suite musicale proche-orientale, wasla, qui enchaîne sur un même mode, maqâm, plusieurs formes chantées et instrumentales de cycles différents. Tout en gardant l’improvisation modale comme élément central (taqsîm mursal, non mesuré, et taqsîm muwaqqa’, mesuré), ils ont utilisé des cycles rythmiques traditionnels, dont certains étaient abandonnés, mais ils en ont aussi inventé de nouveaux.

Cet album se compose de cinq suites instrumentales basées sur cinq modes / maqâm différents : Nahâwand, Higâzkâr, Râst, Bayyâtî et Sîkâh. Cette dernière, la plus courte, ne contient qu’une seule oeuvre vocale.

En arabe, le mot usûl, pluriel de asl, signifie : « origine, racine, fondement, principe ou encore matrice ».

Tarek Abdallah : compositions musicales (hormis le dernier chant composé par Adel), chant et ‘ûd

Christian Fromentin : violon

Invités : Youssef Hbeisch (Riqq) et Christian Fromentin (Violon)

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/tarek-abdallah »}] https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/tarek-abdallah

Cyrille Buffet