TANKS DAY Route de la Chassé aux Prix Vierville-sur-Mer, dimanche 2 juin 2024.

TANKS DAY Route de la Chassé aux Prix Vierville-sur-Mer Calvados

Présentation dynamique et pédagogique de véhicules avec explicatif historique et technique par Romain Doublet (MILITARY MACHINE FR) accompagné d’un homologue anglais pour assurer la traduction en direct. Cette présentation aura lieu a proximité du musée D-DAY OMAHA, dans un cadre exceptionnel au coeur d’Omaha Beach, dans un configuration d’envergure de 400m.

Exposition exceptionnelle de véhicules blindés tanks mais aussi d’autres véhicules légers emblématiques du Débarquement, de la moto au half-track.

Présence d’un écran géant pour une retransmission en direct ou à partir de documentation d’époque. Cette présentation sera accompagnée d’une bande sonore.

Vous pourrez trouver sut le site du musée D-DAY OMAHA, le confort nécessaire au bon déroulement de cet évènement unique parkings, restauration rapide, sanitaires.

Présentation dynamique et pédagogique de véhicules avec explicatif historique et technique par Romain Doublet (MILITARY MACHINE FR) accompagné d’un homologue anglais pour assurer la traduction en direct. Cette présentation aura lieu a proximité du musée D-DAY OMAHA, dans un cadre exceptionnel au coeur d’Omaha Beach, dans un configuration d’envergure de 400m.

Exposition exceptionnelle de véhicules blindés tanks mais aussi d’autres véhicules légers emblématiques du Débarquement, de la moto au half-track.

Présence d’un écran géant pour une retransmission en direct ou à partir de documentation d’époque. Cette présentation sera accompagnée d’une bande sonore.

Vous pourrez trouver sut le site du musée D-DAY OMAHA, le confort nécessaire au bon déroulement de cet évènement unique parkings, restauration rapide, sanitaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 14:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Route de la Chassé aux Prix Musée D-DAY OMAHA route de Grandcamp

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie tanksdaycontact@gmail.com

L’événement TANKS DAY Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-24 par Calvados Attractivité