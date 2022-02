Table ronde et visite sur réservation Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Table ronde et visite sur réservation
Centre du Patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2022-05-21 15:00:00

Valence Drôme Avec la participation d’Alain UGHETTO, Linda GUERRY et Laure TEULIERES, historiennes. contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ Centre du Patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Valence

