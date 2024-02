LE GRAND WEEK-END DES CROZES-HERMITAGE Les 26, 27 et 28 avril prochains, tout le vignoble s’anime. Crozes toujours ! Espace Eden, Mercurol (26) Mercurol-Veaunes, vendredi 26 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-26 09:00

Fin : 2024-04-28 18:00

Pendant tout un week-end festif, faites le plein de bonnes bouteilles, dégustez une sélection de cuvées phares et confidentielles et partagez un moment (v)inédit avec les vignerons et vigneronnes !

LE MARCHÉ AUX VINS CROZES & FRIENDS À MERCUROL (26)

En journée, quelques 45 caves et maisons parmi les plus

emblématiques du nord de la Vallée du Rhône présenteront

et feront déguster leurs millésimes à la vente et leurs flacons

d’exception. Toutes ces cuvées – des appellations Crozes Hermitage, Condrieu, Cornas, Côte-Rôtie, Hermitage, Saint Joseph et Saint-Péray – seront disponibles au prix producteur.

Une opportunité unique d’étoffer le rayon “pépites” de sa

cave à vin !

LE VILLAGE FOODIE À MERCUROL (26)

La bouteille et l’appétit sont bien ouverts ? Ça tombe

bien : pour escorter les vins nés du trio de cépages locaux

– les emblématiques syrah, marsanne et roussanne – des

foodtrucks concocteront leurs recettes “Made in Terroir”.

L’occasion de faire la part belle (et de belles parts !) aux

spécialités à croquer de la Drôme et de l’Ardèche.

LES SOIRÉES “OFF VIGNERONS” DANS TOUT LE VIGNOBLE

Après la fermeture du marché, les festivités jouent les

prolongations dans les domaines, les caves et les restaurants

des alentours. Dégustations confidentielles, banquets au feu

de bois, braséros en musique, guinguettes éphémères… Les

vignerons de Crozes-Hermitage invitent à ces rendez-vous

gourmets en tête-assiette, entre partage de verres et de

savoir-faire.

Espace Eden, Mercurol (26) 940 route des Alpes 26600 Mercurol-Veaunes Mercurol Mercurol-Veaunes 26600 Drôme