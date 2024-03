Table ronde autour de l’exposition Présences arabes Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Entrée libre

À l’occasion de l’exposition Présences arabes au Musée d’art moderne de la ville de Paris

Du

5 avril au 25 août 2024, le Musée d’Art Moderne de Paris propose de redécouvrir la diversité des

modernités arabes au 20ème siècle et de renouveler le regard historique sur des

scènes artistiques encore peu connues en Europe. À travers une sélection de

plus de 200 œuvres, pour la plupart jamais exposées en France, l’exposition «

Présences arabes – Art moderne et décolonisation – Paris 1908-1988 » met en

lumière la relation des artistes arabes avec Paris, tout au long du 20ème

siècle.

La bibliothèque Goutte d’Or organise une table ronde autour de cette exposition exceptionnelle, avec Zahia Rahamani et Abdul Kader El Janabi.

Zahia Rahmani est écrivain, historienne d’art de formation, et responsable à l’INHA du domaine de recherche Arts et architecture dans la mondialisation.

Abdul Kader El-Janabi est poète, journaliste, écrivain et traducteur d’origine irakienne, membre du groupe surréaliste arabe de Paris et fondateur de la revue Le Désir libertaire.

En illustration : Composition abstraite sur le nom Dorival, Jamil Hamoudi, 1951. Gouache sur papier, Centre Pompidou MNAM-CCI. credit photo RMN/Grand Palais Bertrand Prévost.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018

Bibliothèque Goutte d'Or 2-4 rue Fleury 75018

