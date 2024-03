Symphonie Mécanique – Autos-motos de collection et sportives – Tracteurs Salle polyvalente Ferel, dimanche 21 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Herbignac Passion Moteur.

Exposition de véhicules et motos de collection, sportifs et de tracteurs.

Baptêmes autos-motos.

Bar et restauration sur place.

Salle polyvalente 3 la croix du guernet 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 06 16 60 42 04
Email: tyeden@orange.fr
https://www.labaule-guerande.com/symphonie-mecanique-autos-motos-de-collection-et-sportives-tracteurs-ferel.html

EXPOSITION LOISIRS