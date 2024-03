Sylvothérapie à la découverte des bienfaits des arbres et de l’énergie de la nature Gambsheim, vendredi 23 août 2024.

Partons en forêt découvrir l’énergie que nous offre la nature, et plus particulièrement celle des arbres. La sylvothérapie est source d’un bien être qu’entre explications et exercices, chacun pourra ressentir à son niveau. Promenade accessible à tous.

Prévoir chaussures et vêtements appropriés à la météo. Durée 2h30, 1km. EUR.

Début : 2024-08-23 09:00:00

fin : 2024-08-23 11:30:00

Forêt du Steinwald

Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est geobiologie67@gmail.com

