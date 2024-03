Sweeping Promises + Guests (L’Inter hors les murs au Point Ephémère) Point Ephemere Paris, lundi 20 mai 2024.

Le lundi 20 mai 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 15 EUR

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée au Point Ephémère.

L’Inter présente :

Sweeping Promises

(USA – Post Punk – Sub Pop)

Sweeping Promises, duo composé de Lira Mondal et Caufield Schnug, incarne l’avant-garde musicale depuis plus de cinquante ans. Leur nouvel album, ‘Good Living Is Coming For You’, émerge tel un avertissement enveloppé d’élégance, explorant des thèmes puissants tels que les luttes de pouvoir, la rupture des contraintes et le vieillissement. Originaires de l’Arkansas, leur collaboration éclectique s’est perfectionnée au fil des années, créant un son distinctif où chaque note compte. Leur album précédent, ‘Hunger for a Way Out’, a captivé les auditeurs pendant la pandémie, devenant un dispositif de flottaison apprécié. Malgré des défis financiers et des déménagements, Sweeping Promises continue d’écrire sa propre histoire musicale depuis leur nouveau studio au Kansas, où la musique et la vie fusionnent harmonieusement.

+ Guests

| INFOS PRATIQUES |

*************************************************************

POINT ÉPHÉMÈRE

200 Quai de Valmy • 75010 Paris

Tél +33 (0) 950 634 007

Accès

Métro Jaurès (lignes 5, 2 et 7 bis) • Louis Blanc (ligne 7)

Bus 26 /46 / 48

| STREET FOOD |

*************************************************************

Tous les soirs, retrouvez les burgers (viande ou végé), le poulet frit, les salades thaï, les beignets de fromage et les frites maison de Kazi ! Produits frais : des maxi quantités, et de la maxi qualité à prix mini

| NOUS SUIVRE |

*************************************************************

site Internet – www.pointephemere.org

Twitter – http://bit.ly/1PncV9S

Bandcamp – bit.ly/1T0fPno

Instagram – bit.ly/209lyrY

Flickr – bit.ly/1Km2KwJ

Point Ephemere 200 Quai de Valmy 75010

Contact : https://fb.me/e/1DDv1wXnm https://fb.me/e/1DDv1wXnm https://dice.fm/partner/dice/event/ydx8x-sweeping-promises-20th-may-point-ephmre-paris-tickets

Sweeping Promises + Guests (L’Inter hors les murs au Point Ephémère)