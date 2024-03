Surf à St-Hilaire-Croq’Vacances Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez, dimanche 18 août 2024.

Surf à St-Hilaire-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 24 août Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 569 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-18T08:00:00+02:00 – 2024-08-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-24T00:00:00+02:00 – 2024-08-24T18:58:00+02:00

Envie de sensations et de vagues, alors enfile ta combi !

Viens nous rejoindre pour un séjour riche en adrénaline sur la côte vendéenne à Saint-Hilaire-de-Riez.

Les séances de surf (3 séances d’une heure trente chacune) seront l’occasion pour toi d’affronter tes premières vagues. Ce séjour est ouvert aux débutant(e)s et aux plus expérimenté(e)s. Nul doute que tu deviendras un(e) passionné(e) de cette discipline. Toutes les séances sont encadrées par des Moniteurs Brevetés d’État. Nous ajoutons au programme une séance de paddle géant où tu surmonteras des défis d’équilibre : rires et amusements sont garantis. Pour l’activité surf et paddle, les séances seront programmées en fonction des marées, des conditions météorologiques et de l’état de la mer.

Également au programme : activités manuelles (peinture, modelage…), jeux d’extérieur (jeu de piste, chasse au trésor…), jeux d’intérieur et les traditionnelles veillées. L’équipe d’animation te proposera aussi des jeux sportifs au terrain multisport. De nombreux jeux seront proposés par l’équipe d’animation, sans oublier les baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et surveillée du centre de vacances.

Cette colonie de vacances surf t’offre la garantie d’une semaine fun avec nos moniteurs de l’école de surf ! Nous fournissons les combinaisons et les planches de surf. Le spot de surf est accessible rapidement en 10 minutes en minibus.

Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 25 Avenue de la Pége, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Les Levrelles Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-surf-a-st-hilaire_47.html »}]

surf colonie

Croq’ Vacances