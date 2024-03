Surel – Segal – Gubitsch présentent « Camara Pop » au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif en ligne : 15 à 20 euros

Tarif sur place : 18 à 23 euros

Jazz, compositions & arrangements — Sur scène, Sébastien, Vincent et Tomás naviguent entre partitions et improvisations et se baladent entre plusieurs continents musicaux et plongent dans la subtilité et l’intensité de leur langue commune, le son.

Trois personnalités et trois voix réunies autant par leurs multiples territoires musicaux communs que par leurs différences et spécificités.

Leur répertoire, essentiellement leurs propres compositions, laisse aussi une place à des versions de pièces, entre autres, de Thelonious Monk, d’Hermeto Pascoal ou de Charlie Chaplin.

Sébastien Surel : violon

Vincent Segal : violoncelle

Tomás Gubitsch : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/142

