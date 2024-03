Sur les pas du Karichschmiermann Merkwiller-Pechelbronn, dimanche 8 septembre 2024.

Sur les pas du Karichschmiermann Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Partez avec nous sur les traces du vendeur de graisse, le Karichschmiermann qui s’approvisionnait à la raffinerie de Pechelbronn et proposait sa marchandise de village en village. Explorez le Pays de Pechelbronn, son riche passé industriel et son monde agricole. Découvrez ainsi l’aventure de l’or noir au Musée Français du Pétrole avec ses sites emblématiques (carreau de mine, raffinerie, château Le Bel…) et la vie quotidienne du monde paysan à la Maison Rurale. Une multitude d’animations captivantes, de démonstrations, d’ateliers interactifs, de découvertes guidées de sites insolites vous attendent. Une immersion totale dans l’univers du Karichschmiermann et de l’histoire pétrolière de la région ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

