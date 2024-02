S’unir pour mieux se nourrir Médiathèque Danièle Damin Toulouse, mardi 2 avril 2024.

S’unir pour mieux se nourrir Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu Mardi 2 avril, 18h00 Médiathèque Danièle Damin

Mardi 2 avril à 18h

Appliquées à l’alimentaire, les méthodes industrielles ont généré de la malbouffe, abîmé la nature et détruit l’emploi agricole. Comment, nous, consommateurs, pouvons-nous agir pour briser ce cercle vicieux ? Par la reprise en main de nos achats alimentaires, en privilégiant d’autres circuits de production et de distribution ? Ceux qui nous garantissent une nourriture saine, issue d’une agriculture à échelle humaine, bio ou raisonnée, qui rémunère justement les producteurs.

Vente à la ferme, magasins de producteurs, magasins en vrac, marchés, plateformes éthiques en ligne, groupement d’achat, épicerie collaborative, supermarché coopératif…. Autant de dispositifs qui seront abordés et permettent d’acheter à la fois équitable et durable.

Table ronde avec Violette Queuniet, autrice de S’unir pour mieux se nourrir (éditions Actes Sud, 2023) et Anne-Claire Dubreuil et Gilles Lasfargues, tous deux membres du supermarché collaboratif et participatif La Chouette Coop.

Médiathèque Danièle Damin

Médiathèque Danièle Damin, Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Rencontre Tout public