STEVE ‘N’ SEAGULLS LA RAYONNE Villeurbanne, samedi 30 novembre 2024.

Quelqu’un a eu l’idée de fusionner le bluegrass, la musique folklorique finlandaise et le rock/metal. Le résultat a donné naissance à STEVE ‘N’ SEAGULLS, un groupe que vous ignoriez peut-être avoir manqué, mais que vous savez maintenant que vous souhaitez réentendre.Originaire de Finlande, cette joyeuse bande roule plus fort et plus vite que jamais. Jusqu’à présent, les quatre albums de Steve’n’Seagulls ont figuré dans les classements des albums en Finlande et le classement bluegrass de Billboard. Leurs vidéos musicales ont accumulé près de 280 millions de vues sur YouTube.Ils ont joué dans certains des plus grands festivals de la planète, notamment Wacken Open Air, Rencontres Trans Musicales, Nova Rock, Sweden Rock, etc., dans plus de 30 pays et sur quatre continents. Des audiences des petits clubs aux grandes salles ont été témoins de leurs aventures musicales et de moments de pur plaisir. Et le vol continue !

Tarif : 26.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:00

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69