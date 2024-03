STÉPHANE PAYEN QUINTET LE TRITON Les Lilas, jeudi 27 juin 2024.

STÉPHANE PAYEN QUINTET SOFT ORGANIC MUSIC #2 Jeudi 27 juin, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T20:30:00+02:00 – 2024-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-27T20:30:00+02:00 – 2024-06-27T22:00:00+02:00

Après les premières expériences menées avec SOFT ORGANIC MUSIC #1 en terre bretonne, Stéphane Payen poursuit son étude des règles qui régissent les jeux musicaux collectifs incluant une part d’improvisation. Ce second volet est articulé autour de 7 pièces proposant chacune des règles de jeux (comme dans un jeu de société) et scénarios spécifiques. Ainsi chaque exécutant dispose d’un ensemble de conventions créant un jeu musical aux multiples facettes ; les règles de « comportement » de l’un influe sur le « comportement » de l’autre. La forme créée grâce aux réactions de chacun est toujours renouvelée, improvisée à chaque interprétation. Afin de focaliser l’écoute des interprètes ET du public sur la conversation musicale se créant en direct, la dynamique de toutes les pièces est constante : pianissimo. C’est sur d’autres paramètres musicaux que le dialogue se construit, sur le fourmillement de hauteurs et/ou de timbres qui circulent d’un instrument à l’autre et sur la transformation organique, imprévue et inouïe de ce fourmillement. Ce qui fait musique est la décision prise par l’artiste dans son interprétation des règles et l’impact de cette décisions sur les prises de décisions des autres interprètes. Et pour reprendre la question posée en 1972 par le météorologue Edward Lorenz lors d’une conférence à l’American Association for the Advancement of Science : « Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »… Point de tornade dans le cadre de SOFT ORGANIC MUSIC #2 mais un objet artistique final imprévisible, résultat des choix successifs des uns et des autres.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/stephane-payen-quintet-3094 »}]

