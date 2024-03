Stéphane Ashpool rencontre les Métiers d’art de la mode la Galerie du 19M Paris, vendredi 29 mars 2024.

Stéphane Ashpool rencontre les Métiers d’art de la mode Du 27 mars au 16 juin 2024, la Galerie du 19M invite le créateur Stéphane Ashpool à une carte blanche sur le mouvement, en faisant se rencontrer les métiers d’art et le sportswear. 29 mars – 15 juin la Galerie du 19M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T11:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-15T11:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

Avec la mode comme point de départ, l’exposition « Figure Libre. Stéphane Ashpool » donne à voir des œuvres pluridisciplinaires (mode, photographie, vidéo, musique…) amplifiées de façon ponctuelle par des événements culturels ou artistiques conçus avec des artistes et performeurs invités. Cette saison célèbre la puissance du collectif et la nécessité de la transmission, l’une des valeurs clé du 19M. Elle propose de découvrir la façon dont l’habillement des sportifs peut être un art, une approche non seulement technique — qui répond aux besoins impérieux du corps de bouger avec aisance dans une quête de performance — mais aussi une célébration visuelle mettant le corps à l’honneur par le choix d’étoffes, de tissus et d’ornementations célébrant la prouesse. En écho à l’exposition, la Galerie du 19M programme des ateliers pratiques de découverte des Métiers d’art, des conférences avec des temps forts les weekends, réunissant artistes, artisans et performeurs qui travaillent sur le mouvement.

la Galerie du 19M 2 place Skanderbeg 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France