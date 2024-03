Stages et Ateliers Pain et pizza au levain Henrichemont, vendredi 5 avril 2024.

Stages et Ateliers Pain et pizza au levain Henrichemont Cher

Deux jours pour renouer avec le goût d’un pain authentique et d’une pâte à pizza pleine d’arômes.

Vous pétrissez votre pain, apprenez les secrets et les bienfaits du levain. Cuisson four à bois, des pains et de la pizza que nous mangeons ensemble. Chacune repart avec sa miche.

Durée un après-midi et le lendemain matin 125125 125 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-06

4 Lieu-dit Le Grand Chemin

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire

