STAGES DE DANSE GROOVE /CONTEMPORAIN / ORIENTALE Rue Henri Régnier Seiches-sur-le-Loir, samedi 6 avril 2024.

Plongez dans le monde envoûtant de la danse !

Êtes-vous prêt à repousser les limites de la danse traditionnelle et à explorer de nouveaux horizons artistiques ?

Rejoignez nous pour une expérience immersive où l’expression corporelle rencontre la fusion de styles contemporains, de groove et de mouvements orientaux. Guidés par des professeurs expérimentés, vous aurez l’opportunité d’explorer des techniques innovantes, d’exprimer votre créativité et de vous connecter avec votre corps. Que vous soyez un danseur chevronné ou que vous découvriez simplement votre passion pour la danse, ce stage vous offre l’occasion de découvrir de nouvelles façons de bouger et de vous exprimer.

Inscrivez vous dès maintenant et préparez vous à vous laisser emporter par le rythme !

* Samedi 06 avril Contemporain Juliette Boutin

13h30-14h30 (8/10 ans)

14h45 16h15 (11/15 ans)

16h30-18h (+ 15 ans)

* Dimanche 7 avril Groove Maxime Gauduchon

9h30-10h30 (8/10 ans)

10h45 11h45 (11/15ans)

12h-13h30 (+15 ans)

* Dimanche 7 avril Orientale– AnneGaelle Le Bihan

14h-15h (8/10ans)

15h-16h (11/15ans)

16h15-17h45 (+ 15ans)

Tous niveaux |Ouvert à tous

Inscriptions (places limitées) sur yapla.com

Renseignements asso.danses.seichoises@gmail.com

Tarifs adhérent 10€(1h) | 15€ (1h30)

Tarifs non adhérent 15€(1h) | 20€ (1h30)

Carte 2 cours réduction 4€ sur le prix total

Carte 3 cours réduction 8€ sur le prix total

Hall des sports (Rue Henri Régnier) Seiches sur Le Loir EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire asso.danses.seichoises@gmail.com

