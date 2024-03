Stages de création artistique proposé par Mandarine Bleue Saint-Gervais, lundi 22 juillet 2024.

L’atelier Mandarine Bleue, dirigé par Laetitia Venier propose des stages d’été de création artistique :

– 15 au 19 juillet « Dessin et couleur » expérimentation de différentes techniques de dessin et de mise en couleur.

– 22 au 26 juillet « Création artistique autour d’oeuvres d’artistes » dessin, peinture, gravure, modelage…

– 29 juillet au 2 août « Voyage autour du monde » découverte d’art du monde en expérimentant diverses techniques artistiques.

– 19 au 23 août création artistique autour de la nature, en atelier et en extérieur. 95 95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22

fin : 2024-07-26

9 rue des Ecoles

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine lv@laetitiavenier.com

