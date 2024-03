Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux, lundi 22 avril 2024.

Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Lundi

Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise).

Thèmes abordés durant cette semaine ;

– Manœuvres de port et manœuvres à la voile

– Météo

– Cartographie …

Tenue de navigation Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.

Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) 5€/jour

Equipements supplémentaires:

Un bonnet ou une casquette selon la saison.

Les tarifs comprennent:

L’enseignement par un moniteur diplômé d’état, l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage, la mise à disposition du bateau, le carburant, les frais de port ou de mouillage.

Ce lot comprend Stage 5 jours, une licence « Passeport voile » (ou supérieure) (compris dans le prix Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ),

Tarif 158,50€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 09:00:00

fin : 2024-04-26 11:30:00

CNV Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie contact@cnvaleriquais.fr

L’événement Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre