Stage vacances enfants 6-11 ans — ABCdaire de la ville Maison Européenne de la Photographie Paris, mercredi 17 avril 2024.

Du mercredi 17 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

vendredi

de 13h00 à 16h00

mercredi, jeudi

de 10h00 à 16h00

.Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Durée du stage : 15h

Enfants 6-11 ans

Nombre de participant·es : 10 maximum

Tarif : 114€

Du 17 au 19 avril 2024, le stage avec l’artiste photographe Guillaume Pallat propose aux enfants de 6 à 11 ans d’explorer la ville à la recherche de toutes les formes des lettres de l’alphabet.

En résonance avec l’exposition Extérieurs – Annie Ernaux & la photographie, ce stage invite les enfants à partir à l’aventure dans l’espace public pour découvrir que chaque coin de rue peut devenir une source d’inspiration. Cette exploration de la ville à la recherche de lettres nous offre autant de possibilités d’affûter nos regards, de nous exercer à de nouveaux points de vue, que d’aborder concrètement des notions de cadrage, de lumière et de composition graphique.

Après cette collecte de lettres, les enfants seront invité·es à composer un mot évocateur de leur relation à la ville. Pour former ce mot, ils et elles réaliseront un travail graphique à partir de leurs photographies et exprimeront leur créativité à travers des compositions visuelles uniques.

Ce stage atelier propose aux enfants de porter un autre regard sur la ville. Ensemble, nous explorerons les liens étroits et les influences mutuelles existants entre les mots et les images dans notre compréhension du monde qui nous entoure.

____________________________

Guillaume Pallat a étudié la photographie à l’École Nationale Supérieure des Arts visuels de la Cambre, Bruxelles. En résidence d’artiste à Baltimore entre 2008 et 2009, il a cherchéé à questionner le paysage d’une ville livrée à une situation économique et sociale poussée à l’extrême et réalise la série : “Blue Light“ exposée aux États-Unis et en France. Plus récemment, un séjour d’une année en Inde lui a permis de réaliser un travail de photographie documentaire sur la ville de Bombay : “Bidonville avec vue“. Il continue aujourd’hui à proposer une nouvelle lecture du paysage de Paris et de sa banlieue avec la série : “Habiter”.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ +33144787523 reservation@mep-fr.org https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Atelier de pratique artistique | Guillaume Pallat | MEP