Stage stop motion Dessin animé en papier découpé Rue du Petit Train Pont-l’Abbé, vendredi 3 mai 2024.

Thème Dessin animé en papier découpé

À la découverte du film d’animation, Caroline Bizien vous propose de vous initier à la technique du stop motion (animation image par image).

Entre scénario, création des décors et personnages en papier découpé, prises de vue et montage, les participants pourront mettre au point un court métrage collectif. Le film leur sera envoyé à l’issue de l’atelier.

Plus d’info sur l’artiste https://carolinebizien.com/

Pour les 6/12 ans . Places limitées, réservation sur le site www.labalade.org .

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-03 12:00:00

Rue du Petit Train Maison des associations

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

