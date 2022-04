Stage sculpture Aix-Villemaur-Pâlis, 26 août 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Stage sculpture Aix-Villemaur-Pâlis

2022-08-26 – 2022-08-28

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Aix-Villemaur-Pâlis

Du 26 au 28 août : PALIS – Stage pour adultes et adolescents, au Domaine du Tournefou. Vendredi et samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Stage pour adultes et adolescents, animé par Sylvia Gérardin, artiste sculpteur. Sculpteur, elle vient poser ses valises au Tournefou pour trois jours et partager son travail, ses recherches, ses questionnements, ses sources d’inspiration en se laissant guider par les échanges. L’artiste animera des ateliers de pratique du portrait d’après modèle. Elle fera également visiter aux participants le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. L’Aube est un territoire ancré dans un passé sculptural très dense : le « Beau XVIe », le maître de Chaource, Dubois, Boucher, Camille Claudel. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

secretariat.tournefou@gmail.com +33 3 25 40 58 37

Aix-Villemaur-Pâlis

