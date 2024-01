Dîner spectacle cabaret show Transformiste 1 Route de Coussegrey Bernon, samedi 27 avril 2024.

Samedi 27 avril : BERNON, Dîner spectacle cabaret Show transformistes, 1 route de Coussegrey, à 21h, Ses spectacles pleins de magie vous feront revivre les stars d’hier et d’aujourd’hui comme Céline Dion, Mylène Farmer, Dalida, Clara Luciani, La Zarra, et bien d’autres encore. Ils ont vous transporter dans le monde de l’imaginaire, celui des plumes, des strass, des paillettes et de l’humour. Découvrez talent, dérision, beauté, gentillesse, esprit de convivialité. Organisé par l’usine Bernon, contact: 03.25.77.87.48 & 07.88.11.56.26 bonjour@usine -bernon.fr

