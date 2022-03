Stage Qi Gong bien-être Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Stage Qi Gong bien-être Crest, 9 juillet 2022, Crest. Stage Qi Gong bien-être La cour de Crest 1506 Av. des Arbres Écrits Crest

2022-07-09 – 2022-07-13 La cour de Crest 1506 Av. des Arbres Écrits

Crest Drôme Crest Nous associerons les bienfaits de la pratique du qi gong avec l’expression de soi, à travers le corps, la voix, les mots, le mouvement, le rythme, les images…

Les novices et les plus timides sont les bienvenus, inutile d’avoir une expérience en qi gong. +33 6 72 20 55 27 https://qigongbienetre.fr/ La cour de Crest 1506 Av. des Arbres Écrits Crest

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse La cour de Crest 1506 Av. des Arbres Écrits Ville Crest lieuville La cour de Crest 1506 Av. des Arbres Écrits Crest Departement Drôme

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

Stage Qi Gong bien-être Crest 2022-07-09 was last modified: by Stage Qi Gong bien-être Crest Crest 9 juillet 2022 Crest Drôme

Crest Drôme