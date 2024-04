Stage peinture et dessin Atelier du pas étroit Cluny, lundi 15 avril 2024.

Pendant ce stage à l’atelier, nous aborderons le dessin, la peinture et le collage. En introduction, nous découvrirons des oeuvres d’artistes modernes et contemporains.

Notre objectif couleur et expression !

Le premier jour, nous peindrons des natures mortes à la manière de l’artiste Morandi.

Le deuxième jour, nous réaliserons une peinture libre, un paysage, une marine, ou encore une peinture abstraite avec des collages et de la gouache. Des exemples de réalisations ou des modèles sont disponibles à l’atelier.

Le dernier jour, nous nous initierons à l’art du portrait et de l’autoportrait. 20 20 EUR.

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-17

Atelier du pas étroit 2 Rue du Pas Etroit

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cambielaure@yahoo.fr

